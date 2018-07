Marcelo exalta peso de vitória e liderança do Cruzeiro

"Vitória importantíssima e fundamental na nossa trajetória, na nossa caminhada. Dificilmente outros times vão ganhar do Internacional aqui dentro. Ganhamos de uma equipe que é concorrente direta ao título", afirmou o comandante, para em seguida conter a euforia e já começar focar a partida desta quarta-feira, contra o Corinthians, no Canindé, pela oitava rodada do Brasileirão.

"(O campeonato) está muito embolado, as equipes estão jogando muito bem e o Cruzeiro precisa estar muito forte, muito consistente e bem equilibrado, igual foi hoje (domingo), entre defesa e ataque, para que possa ir somando pontos e virar essa parada para a Copa do Mundo entre os primeiros", projetou Marcelo Oliveira, se referindo ao fato de que o Brasileiro sofrerá uma pausa após a sua nona rodada, marcada para o próximo final de semana.

Após encarar os corintianos, os cruzeirenses terão pela frente o Flamengo, domingo, em Uberlândia. E em nenhuma destas duas partidas o time poderá contar com o atacante Marcelo Moreno, que no último domingo assumiu a artilharia isolada da competição nacional, com cinco gols. Ele terá de se apresentar à seleção boliviana nesta segunda-feira, visando o amistoso de sexta contra a Espanha, em Sevilha, onde os campeões mundiais usarão o confronto como preparação para a Copa. E Moreno não voltará em seguida ao Brasil porque no dia 6 os bolivianos pegarão a Grécia, outra seleção que está no Mundial, em amistoso em Nova York.

"Infelizmente vou deixar o Cruzeiro, mas estou feliz pela convocação, vou defender o meu país. Tenho muito orgulho por isso e vou tentar fazer grandes jogos, porque a gente vai enfrentar duas seleções que vão vir para o Mundial", disse Moreno.