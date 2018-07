Marcelo exalta títulos do Brasil e vê respeito espanhol

RIO - A seleção brasileira respeita a espanhola. Mas também é respeitada por ela. Quem diz isso é o lateral-esquerdo Marcelo, que conhece muito bem os rivais deste domingo, na decisão da Copa das Confederações. O jogador do Real Madrid diz que, apesar de melhor equipe do futebol mundial, a Fúria sabe que não pode desprezar uma seleção com a tradição da brasileira. "A seleção brasileira tem cinco títulos mundial e não é à toa. No Real, tem sempre um pouco de respeito sobre a seleção. Temos vários jogadores de qualidade, todos com muita vontade de vencer", disse no início da tarde deste sábado, em entrevista coletiva.

Marcelo afirma que ser campeão da Copa das Confederações é um sonho. "Aliás, a gente tem um sonho de ganhar qualquer título que dispute com a seleção, ainda mais agora na nossa casa. A gente vai ter o apoio total da torcida."

Ele define a Espanha como uma "seleção incrível" e diz que o Brasil tem bastante respeito pelo adversário da final. Mas não acha certo que se compare a decisão como um jogo entre Real e Barcelona. "É seleção brasileira e seleção espanhola. Óbvio que tem Iniesta e Xavi. Na seleção o jogo deles é praticamente igual ao do Barcelona", disse.

Para Marcelo, o jogo deste domingo será uma espécie de tira-teima. "A gente sabe que a seleção espanhola é muito boa, tem sempre posse bola maior, mas a gente nunca jogou contra a Espanha e não tem como saber como será. A gente vai tentar fazer o nosso jogo e ver o que acontece."

A exemplo do técnico Luiz Felipe Scolari e de outros jogadores, Marcelo também joga o favoritismo para a Espanha na decisão deste domingo. Mas não acha que os europeus já podem contar com o título. "A seleção campeã aqui é a Espanha. A gente está muito bem, mas está montando um time ainda. Eles já vêm há tempo juntos, estão acostumados a disputar finais. A gente foi entrosando desde o primeiro jogo da Copa das Confederações e agora está bem. Dá para fazer um grande jogo."