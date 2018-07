Marcelo exalta 'vitória da persistência' do líder Cruzeiro no Mineirão

O Cruzeiro bateu o Vitória por 3 a 1 com certa tranquilidade, nesta quinta-feira à noite, no Mineirão, e se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas, embora tenha chegado a abrir 3 a 0 no placar, só foi conseguir marcar os seus gols no segundo tempo. Após o confronto, o técnico Marcelo Oliveira destacou que o time foi premiado pelo seu empenho diante de um rival que exibiu uma clara proposta defensiva e espera ter sucesso explorando os contra-ataques.

"Foi a vitória da persistência, da paciência, o time baiano veio muito fechado, foram quatro volantes, o Caio marcava o Egídio, o Richarlyson pegava o Ceará, o Dinei adiantado jogando por uma bola rebatida esperando o contra-ataque. O Cruzeiro apertou a saída de bola, tivemos uma ou duas chances de gol no primeiro tempo, fomos muito bem até os 30 minutos, com uma ou outra oportunidade gol, mas escolhemos a jogada errada para finalizar, aquele último toque ali falhou", analisou o treinador.

Em seguida, porém, o comandante exaltou o bom desempenho da equipe na etapa final. "Voltamos muito bem no segundo tempo, o resultado premiou o time que buscou o jogo que e que criou jogadas, pelos dois lados. O Vitória só marcou, mas é um time muito perigoso no contra-ataque e na bola parada", completou.

Marcelo Oliveira ainda acredita que o Cruzeiro poderia ter conquistado um placar ainda mais elástico no Mineirão, tendo em vista o bom volume ofensivo que apresentou. E ele também elogiou a atuação do estreante Marquinhos, que durante o jogo deu lugar a Dagoberto. "Achei que o time todo foi bem. O Marquinhos, como os outros do ataque, estavam sem espaços, com muita marcação. Ele estava muito bem taticamente e estava difícil para todos do ataque. Só que, no segundo tempo, nenhum time consegue marcar o tempo todo. Com isso aproveitamos bem, e poderíamos ter feito até mais gols", finalizou.