Marcelo faz mistério e fecha treino do Fluminense para pegar o líder

O técnico Marcelo Oliveira optou pelo mistério e fechou à imprensa o treino do Fluminense nesta quarta-feira. O treinador tricolor comandou um trabalho com bola sem a presença dos jornalistas, às vésperas do confronto com o líder São Paulo, domingo, no Morumbi, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se enfrentar o líder da competição fora de casa promete ser tarefa das mais difíceis, Marcelo mostrou que fará o que for preciso para não dar pistas ao adversário. O treinador armou o time que deve estar em campo no fim de semana, mas só deverá confirmá-lo no dia da partida.

Desfalques na derrota do último sábado para o Cruzeiro, o zagueiro Gum e o atacante Everaldo trabalharam normalmente. Assim como o atacante Luciano, que se recuperou de uma lesão muscular e voltou a treinar com bola. Ainda não está certo, no entanto, se este último terá condições de encarar o São Paulo.

Em momento bastante oscilante na temporada, o Fluminense precisa de um bom resultado no Morumbi para se distanciar da zona do rebaixamento e se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. Atualmente, a equipe ocupa a décima colocação, com 26 pontos.