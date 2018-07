Marcelo fecha atividade e esconde escalação do Atlético-MG para a semifinal

Na véspera da primeira parte da semifinal da Copa do Brasil diante do Internacional, no Beira-Rio, o técnico Marcelo Oliveira fez mistério sobre a escalação do Atlético-MG nesta terça-feira. O comandante alvinegro fechou o treinamento realizado no CT do Grêmio e não quis divulgar os 11 jogadores que sairão jogando no importante duelo em Porto Alegre.

As únicas dúvidas para o confronto estão do meio para frente. O volante Rafael Carioca cumpriu suspensão diante do Figueirense no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e está à disposição. Mas Marcelo elogiou a atuação da dupla formada por Leandro Donizete e Junior Urso e deve mantê-los no time. Outra opção é a entrada de Carioca na vaga de um meia, para formar um trio de volantes, mas a tendência é que o jogador fique mesmo no banco.

Um pouco mais à frente, Cazares volta a aparecer como uma opção entre os titulares, depois de participar de dois gols no 3 a 0 sobre o Figueirense. Mas a boa atuação de Otero nesta mesma partida e a regularidade do venezuelano devem garantir sua continuidade na equipe.

Depois de serem poupados e começarem no banco no fim de semana, o lateral-esquerdo Fábio Santos e o atacante Robinho estão de volta e confirmados entre os titulares. Outro que voltará a iniciar uma partida será Lucas Pratto. O argentino substituirá Fred, que não pode atuar por já ter jogador pelo Fluminense na Copa do Brasil.

Por isso, apesar do mistério, a tendência é que o Atlético-MG entre em campo nesta quarta, às 21h45 (horário de Brasília), com: Victor; Carlos César, Gabriel, Erazo e Fábio Santos; Leandro Donizete, Júnior Urso e Otero; Clayton, Robinho e Lucas Pratto.