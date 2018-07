Marcelo fecha o treino do Atlético-MG e faz mistério sobre escalação

O técnico Marcelo Oliveira fechou à imprensa o último treino do Atlético-MG antes de receber o Internacional neste domingo, no Independência, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a estratégia utilizada neste sábado, na Cidade do Galo, o treinador fez mistério e não informou a escalação que vai levar a campo.

Ao longo da semana, Marcelo deixou algumas dúvidas no ar. A principal delas talvez seja em relação à presença de Cazares na equipe titular. O equatoriano ficou mais de dois meses afastado por lesão, ainda não tem 100% das condições físicas, mas é o favorito para ocupar a vaga do suspenso Otero.

Também no meio de campo, Leandro Donizete se recuperou de lesão e pode voltar a ser titular. Ele disputa a posição com Júnior Urso. Mais para frente, no ataque, Lucas Pratto deve voltar para o banco, dando lugar a Fred, até porque o centroavante brasileiro não pode jogar na Copa do Brasil e, assim, está menos desgastado.

De resto, a escalação do Atlético-MG deve ser a mesma que vem atuando nas últimas partidas. A equipe deve ter no domingo: Victor; Carlos César, Leonardo Silva, Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca, Júnior Urso (Leandro Donizete) e Cazares; Clayton, Robinho e Fred (Lucas Pratto).

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS DO ATLÉTICO-MG

Goleiros - Victor e Giovanni

Laterais - Carlos César, Leonam, Fábio Santos e Patric

Zagueiros - Erazo, Leonardo Silva, Edcarlos, Ronaldo e Gabriel

Meio-campistas - Júnior Urso, Rafael Carioca, Leandro Donizete, Yago, Cazares, Carlos Eduardo, Dátolo e Lucas Cândido

Atacantes - Lucas Pratto, Fred, Robinho, Clayton e Hyuri