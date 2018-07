Marcelo Fernandes confirma Santos completo contra o Avaí

Os campeões paulistas estarão em campo novamente neste domingo na estreia do Santos no Campeonato Brasileiro contra o Avaí, em Santa Catarina. No treino desta sexta-feira, o técnico Marcelo Fernandes escalou todos os titulares e confirmou que não fará experiências. O treinador descartou, por exemplo, a estreia de Rafael Longuine, destaque contratado do Audax.

"Para esse jogo, o Longuine ainda não está pronto. Ele foi uma grata surpresa no Campeonato Paulista, mas a parte física dele está um pouco abaixo, ele está ciente disso", afirmou o treinador santista.

A comissão técnica pretende aproveitar as primeiras rodadas, quando alguns dos principais competidores estão envolvidos com a Copa Libertadores e vão usar elencos mistos, para não desperdiçar pontos. Por isso, a escalação titular.

Marcelo Fernandes demonstrou preocupação com a formação do elenco e, indiretamente, pediu reforços. "O Campeonato Brasileiro exige um elenco mais inchado. A diretoria está esperta com isso e acho que teremos algumas movimentações", disse o treinador.