Marcelo Fernandes deve poupar jogadores contra o Londrina

O técnico do Santos, Marcelo Fernandes, já está de olho no duelo contra o São Paulo pelas semifinais do Campeonato Paulista no próximo final de semana. Tanto é que deverá poupar jogadores no jogo contra o Londrina, quarta-feira, pela Copa do Brasil.

"Vai depender dos exames. O tempo é muito curto de recuperação. O jogo (pela Copa do Brasil) vai ser no interior, vamos ter que nos deslocarmos. Se tiver algum atleta com possibilidade de lesão, vamos trocar. Sabemos que será mais um jogo difícil. Não podemos bobear", comentou o treinador.

Santos e São Paulo empataram sem gols na Vila Belmiro no duelo pela primeira fase do Estadual. A partida decisiva acontecerá novamente na casa do time alvinegro. Agora, Marcelo Fernandes acredita que será bem diferente. "É uma outra atmosfera. O Santos tem que tomar muito cuidado, mas está preparado para enfrentar qualquer tipo de jogo".

Sobre a vitória por 3 a 0 em cima do XV de Piracicaba neste domingo, o treinador fez críticas pontuais, mas, de uma maneira geral, gostou do futebol apresentado. "Sabíamos que seria um jogo difícil. O XV tentou vir com garotos rápidos na frente. Tivemos um pouco de ansiedade nas troca de passes, mas acho que a equipe se portou muito bem. O placar final foi justo", comentou.

O Santos volta a campo contra o Londrina na próxima quarta-feira, às 19h30, em São José. O time alvinegro venceu a partida de ida por 1 a 0 e agora joga pelo empate. A opção de levar o duelo para o interior de São Paulo aconteceu com o intuito de preservar o gramado da Vila Belmiro para a semifinal do Paulistão.