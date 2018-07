Marcelo Fernandes faz testes e não confirma o Santos para o clássico

Marcelo Fernandes prepara algumas mudanças no Santos para tentar surpreender o Corinthians, domingo, no Itaquerão, pela 14ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico ensaiou três formações diferentes no treino desta sexta-feira, mas não quis revelar qual será o time titular.

"Estudamos todos os times que vamos enfrentar. Treinamos duas ou três formações e ainda estamos pensando naquilo que é melhor para o jogo. Sabemos que o Corinthians tem um meio de campo muito forte e vamos nos precaver para isso. Mas não vamos abdicar de atacar nunca", disse Fernandes.

O treinador fechou parte do treino de à imprensa, mas deve tirar um atacante para colocar três volantes e reforçar a marcação. O objetivo é diminuir o espaço dos corintianos sem perder qualidade na criação das jogadas. Por isso, o mais cotado para entrar no time é Elano.

Na lateral esquerda, a volta de Chiquinho, recuperado de lesão, ainda não está confirmada. Se o jogador retornar à equipe, Victor Ferraz, que vinha sendo improvisado no setor, poderá ficar com a vaga de Cicinho no lado direito da defesa.

Corinthians e Santos têm as melhores campanhas do Estadual e brigam pela liderança geral da competição para terem vantagem a partida da próxima fase. "O clássico realmente é o que mexe com o torcedor. Aquele que todos gostam de ganhar. A dimensão é enorme. O jogo é dificílimo e vamos fazer o nosso melhor para buscar a vitória", disse Fernandes.