Marcelo Fernandes lamenta empate do Santos com o Avaí

O empate do Santos com o Avaí por 1 a 1, na Ressacada, não caiu bem para Marcelo Fernandes, técnico alvinegro. Mesmo jogando fora de casa, a equipe saiu de campo com um gosto amargo na boca pelo fato de ter cedido o empate aos catarinenses após dominar amplamente o primeiro tempo, quando Robinho abriu o placar para o time. O meia Marquinhos, ex-Santos, empatou em bonita cobrança de falta.

Após o duelo, o treinador santista lamentou as chances desperdiçadas na primeira metade do duelo. "Tínhamos que ter matado o jogo no primeiro tempo. Foram quatro chances reais de gol, mas só fizemos um gol", afirmou. "Queríamos os três pontos, mas infelizmente eles não vieram. Está todo mundo chateado por termos cedido o empate, mas não dá tempo de ficar lamentando, agora já temos que pensar na sequência da temporada."

Marcelo Fernandes também fez uma análise da postura santista no decorrer do confronto. "Quando tínhamos que ter o domínio da bola, pecamos e demos chance para o Avaí crescer. O Marquinhos (que defendeu o Alvinegro em 2010) é muito bom na bola parada e fez um bonito gol."

Outro que lamentou o resultado foi o zagueiro David Braz, autor do gol santista na vitória sobre o Palmeiras, pela final do Paulistão. "Saímos com a sensação de dois pontos perdidos, não de um ganho. A gente viu que dava para sair com a vitória, principalmente pelo primeiro tempo", disse. "Mas, faz parte, o campeonato é difícil, ainda faltam 37 rodadas para o fim e já temos um compromisso complicado na próxima rodada."

Depois de empatar com o Avaí na abertura do Brasileirão, o Santos volta suas atenções para a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, o Alvinegro enfrenta o Maringá, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta da segunda fase da competição. No Campeonato Brasileiro, o clube enfrentará o Cruzeiro no próximo domingo, também na Vila, pela segunda rodada.