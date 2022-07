Marcelo Fernandes tenta melhorar ataque do Santos até o duelo com o Botafogo

A diretoria do Santos pode anunciar nos próximos dias a contratação do técnico Guto Ferreira. Independentemente disso, Marcelo Fernandes, que dirige a equipe de forma interina, tem uma missão para o próximo compromisso do dia, quarta-feira, na Vila Belmiro, diante do Botafogo: melhorar a produção ofensiva.

Na derrota, por 1 a 0, para o Avaí, em Florianópolis, o Santos não finalizou no primeiro tempo. "Estamos tentando solucionar isso. Estamos ora com o Sanchez por dentro, com o Bruno de segundo volante. Queremos tentar surpreender o adversário. Tivemos um bom começo de jogo, boas situações, mas o passe final não deu certo. É trabalhar. Essa molecada está querendo muito", disse Marcelo Fernandes.

A derrota para o Avaí na sequência da eliminação da Copa do Brasil, em plena Vila Belmiro, para o Corinthians, desanimou a equipe, segundo o treinador interino. "O desempenho não foi o que esperávamos. A rapaziada lá dentro está muito chateada, todos queriam fazer uma grande partida, levar o resultado para casa. A equipe começou em cima, tentando algumas jogadas de gol, infelizmente fomos surpreendidos pelo pênalti, uma infelicidade. Depois tentamos e não conseguimos fazer no jogo o que programamos."

Com 22 pontos, o Santos é o nono colocado na competição nacional, mas poderá perder posições até o final da rodada.