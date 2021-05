Marcelo Fernandes vê casamento perfeito entre garotos do Santos e Fernando Diniz

Além de deixar o Santos com esperança de classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores, a vitória sobre o Boca Juniors revelou, segundo Marcelo Fernandes, a possibilidade de um casamento perfeito entre o técnico Fernando Diniz, que fez sua estreia no comando do time, e o jovem elenco santista.

"Esses jogadores são de extrema valia. Tínhamos certeza que essa maré ia virar. Infelizmente tivemos os desfalques do Marinho e do Alison, mas a equipe é composta de grandes atletas. A chegada do Diniz agregou demais, chegou ontem... Nem 48 horas da última partida e jogamos aqui de novo", disse o auxiliar técnico, que comandou o time após a expulsão de Diniz.

Leia Também Autor do gol sobre o Boca, Felipe Jonatan aposta na classificação do Santos

"Não é qualquer garoto que pega uma sequência dura dessa e dá conta do recado. O Santos sempre mostrou consistência na base, sempre preparou muito bem essa molecada, e na hora do vamos ver eles não pipocam. Era um jogo de muita vontade, e os jogadores entenderam perfeitamente. O Diniz deu uma força a mais para sermos mais fortes do que vínhamos sendo. O importante é o Santos que ganha com isso", disse Marcelo, que prevê bons resultados para o time na temporada. "Agora é todo mundo junto para a gente fazer um grande ano. O Santos e essa molecada merecem isso."

Eliminado no Paulistão, o Santos vai concentrar todas as suas atenções na competição continental. O time volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar o The Strongest, na Bolívia. O Boca Juniors receberá o Barcelona (EQU) na Argentina no dia 20. Na última rodada, o time do técnico Fernando Diniz, que estreou com vitória e expulsão, joga a última rodada em Guayaquil, frente ao Barcelona.

O Barcelona Guayaquil é o líder do grupo, com nove pontos, enquanto Santos e Bioca Juniors somam seis pontos cada. O The Strongest acumula três.