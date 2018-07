Marcelo festeja 100ª vitória no Cruzeiro e elogia lado físico

"Estamos muito satisfeitos. Foi uma vitória da superação física e da inteligência, mostrando que o Cruzeiro está no caminho certo. É assim que a gente vai construindo esse novo time, com vitórias. Estamos invictos nas duas competições, podendo ganhar a liderança do Mineiro na quarta-feira", afirmou.

O triunfo sobre o América foi o 100º de Marcelo no comando do Cruzeiro. Técnico do time desde o início de 2013, ele também acumula 29 empates e 23 derrotas. Marcelo avaliou que os números mostram um trabalho bem realizado, que inclui a conquista de dois títulos do Campeonato Brasileiro (2013 e 2014) e um do Mineiro (2014).

"Número importante em um clube de tamanha grandeza como o Cruzeiro. Isso indica que o trabalho está indo bem. Estamos começando o terceiro ano e as coisas estão muito boas. O trabalho caminha muito bem, estamos muito satisfeitos. É um grupo muito comprometido e tenho certeza de que será um ano muito brilhante também", disse.

Com 20 pontos, o Cruzeiro está em segundo lugar no Campeonato Mineiro, mas assumirá a dianteira da competição na próxima quarta-feira se ao menos empatar com o Mamoré, no Mineirão, em partida adiada da oitava rodada.