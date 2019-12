Marcelo Gallardo assegura permanência no River Plate: 'Nunca tive dúvidas'

Especulado em alguns clubes europeus, o técnico Marcelo Gallardo garantiu que não deixará o River Plate. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o treinador afirmou que nunca teve dúvidas quanto à sua permanência e assegurou que estará na apresentação do time argentino para a pré-temporada.

"Nunca tive dúvidas sobre minha continuidade", garantiu Gallardo. "No dia 2 de janeiro vou estar aqui para começar a pré-temporada, que pode ser no Uruguai, em Buenos Aires ou no sul da Argentina. Não me interessa gerar nenhum tipo de incerteza", continuou.

Prestigiado no mercado pelo trabalho de sucesso à frente do River Plate, Gallardo passou a ter seu nome ligado a alguns times da Europa. O Everton, que recentemente demitiu o português Marco Silva, foi o último deles, de acordo com a imprensa inglesa. De acordo com a mídia espanhola, o Barcelona também sondou o técnico. Certo é que ao menos por enquanto, Muñeco, como é conhecido, não vai deixar o River.

"Meu desejo é continuar, disse hoje aos jogadores. Além de que em meu contrato, que termina em dezembro de 2021, não há cláusulas e temos uma relação muito cordial e afetiva com (o presidente) Rodolfo (D'Onofrio)", explicou Gallardo.

No cargo desde 2014, Gallardo foi protagonista do ressurgimento do River Plate ao resgatar um combalido time e o transformar em um dos mais temidos da América do Sul. Logo, se tornou o treinador mais vitorioso da história do clube, com sete títulos internacionais: duas Libertadores, uma Copa Sul-Americana, uma Copa Suruga e três Recopas.

Além disso, também venceu uma Supercopa Argentinas e duas Copas Argentinas, torneio este que ele pode vencer pela terceira vez, uma que o River joga a final nesta sexta-feira contra o Central Córdoba.

Falta a Gallardo o título do Campeonato Argentino, que o River não vence desde 2014. Talvez por isso queria ficar mais algum tempo na Argentina antes de se aventurar no futebol europeu.

️ Gallardo, en conferencia de prensa: "Nunca tuve dudas sobre mi continuidad, el 2 de enero voy a estar acá y vamos a empezar la pretemporada, que puede ser en Uruguay, Buenos Aires o el sur de nuestro país. No me interesa generar ningún tipo de incertidumbre". pic.twitter.com/gzOtMRUTzi — River Plate (@RiverPlate) December 11, 2019