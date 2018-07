Marcelo garante Atlético-MG vivo na luta pelo título após empate com Corinthians

O empate por 0 a 0 com o Corinthians, no Itaquerão, pode levar o Atlético Mineiro a ficar a sete pontos do Palmeiras na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, caso o time paulista supere o América Mineiro no próximo domingo, no complemento da 29ª rodada. Mas nem essa possibilidade mudou o discurso otimista do técnico Marcelo Oliveira, que garantiu ver o seu time vivo na competição.

"O campeonato está em aberto, tem muitos pontos ainda pra disputar e temos que continuar perseguindo até o final porque temos confrontos em casa com Palmeiras e Flamengo", afirmou o treinador, após o empate na noite de quarta-feira.

Marcelo também lembrou que o duelo com o Corinthians foi o segundo seguido do Atlético-MG como visitante no Brasileirão, sendo que o time somou quatro pontos nesses compromissos, pois havia derrotado a Ponte Preta por 2 a 1 no último sábado, o que o deixou satisfeito.

"Tem dois lados para mim. O primeiro que o resultado em relação à classificação, ao momento do campeonato, não é tão bom, mas, por outro lado, saímos para dois jogos dificílimos e fizemos quatro pontos, um aproveitamento bom. Lamentamos porque a gente poderia ganhar três pontos aqui e fiar em uma situação melhor na tabela, mas o campeonato é difícil para todos, o tempo todo", acrescentou Marcelo.

Marcelo também destacou as dificuldades encontradas pelo Atlético-MG no Itaquerão. O treinador teve dez desfalques no duelo com o Corinthians. Além disso, o time ficou com um jogador a menos durante o segundo tempo, com a expulsão do volante Leandro Donizete.

"A ideia é sempre de vitória, assim como o Corinthians também, pela grandeza dos clubes, e o Atlético ainda mais pelo fato de estar perseguindo os primeiros colocados. Temos que entender que o jogo aqui era muito difícil e, pelas circunstâncias, no final, até que foi um bom resultado. Tivemos três oportunidades muito claras para encaminhar o jogo no primeiro tempo e, no segundo tempo, tivemos dificuldade. Depois, melhorou, mas aí veio a expulsão", analisou.

Em terceiro lugar no Brasileirão, com 53 pontos, o Atlético-MG só voltará a jogar na próxima quinta-feira, quando vai receber o América-MG, no Mineirão, pela 30ª rodada.