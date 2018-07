Marcelo Grohe antecipa volta e treina normalmente no Grêmio Marcelo Grohe fez, nesta terça-feira, o seu primeiro treino com o bola no Grêmio desde que retornou da seleção brasileira. O goleiro, que lesionou o ombro direito enquanto servia ao Brasil, tinha previsão de retorno aos gramados para quarta-feira, mas teve sua recuperação antecipada e participou normalmente da atividade desta terça-feira no CT Luiz Carvalho.