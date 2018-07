Marcelo Grohe desfalca Grêmio contra o Palmeiras

O goleiro Marcelo Grohe vai desfalcar o Grêmio pelo terceiro jogo seguido, nesta quarta-feira. Ainda com dores no pé esquerdo, o jogador ficará de fora da partida decisiva contra o Palmeiras, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Após vitória por 2 a 1, no jogo de ida, o time gaúcho visitará o Palmeiras em São Paulo.

Grohe ficou de fora das partidas contra o Atlético-PR e o Santos, no domingo, ambos em rodadas do Brasileirão. O goleiro titular chegou a fazer um teste no gramado do CT gremista na sexta para saber se teria condições de jogar contra o Santos, sem sucesso.

Nesta segunda-feira, o Grêmio retomou as atividades no CT Rei Pelé, do rival de domingo. E Bruno Grassi foi mantido entre os titulares. Ele será o goleiro da equipe gaúcha no Allianz Parque, na noite de quarta.

Marcelo Grohe não será a única baixa no Grêmio. O zagueiro Fred se machucou na partida de domingo e precisou deixar o gramado de maca. Exames realizados nesta segunda constataram um edema muscular e ligamentar na coluna dorsal do defensor, que ainda não tem previsão retorno ao time.

Apesar de ter entrado em campo no domingo, o Grêmio foi a campo no CT com seus titulares, no dia seguinte ao jogo, algo incomum na rotina dos jogadores. Isso porque os titulares foram poupados no empate por 1 a 1 com o Santos. O técnico Renato Gaúcho escalou os reservas por causa da partida contra o Palmeiras, nesta quarta.