Marcelo Grohe desfalca treino do Grêmio e deve seguir fora contra o Santos

Embalado por mais uma vitória no Campeonato Brasileiro e à beira da zona de classificação para a Libertadores, o Grêmio se reapresentou nesta sexta-feira e iniciou os trabalhos para o próximo compromisso pela competição. No domingo, o time gaúcho visita o Santos, pela 31.ª rodada, na Vila Belmiro.

A tendência é que Marcelo Grohe seja baixa mais uma vez para o confronto. Ainda se recuperando de dores no pé, fruto de uma fascite plantar, o goleiro até tentou ir ao gramado na atividade desta sexta, mas logo retornou ao vestiário, deu sequência ao tratamento e indicou que não deverá atuar no domingo.

Com passagens recentes pela seleção brasileira, Grohe é um dos líderes do elenco e sua ausência é sentida no Grêmio, mas os resultados sem o goleiro têm sido bons. Nas últimas quatro partidas, o time gaúcho foi vazado somente uma vez, sendo que em três destes jogos Bruno Grassi atuou.

Outra baixa para a partida deverá ser o zagueiro Wallace Reis. O jogador participava normalmente do trabalho no gramado do CT Presidente Luiz Carvalho nesta sexta-feira quando sentiu um problema muscular e precisou abandonar a atividade. Com isso, deve ficar de fora do banco de reservas no domingo.

Mas nem tudo foi má notícia no treinamento do Grêmio. O atacante Miller Bolaños, que segue se recuperando de uma cirurgia para retirada de um parafuso no maxilar, finalmente mostrou-se em boa forma física, trabalhou normalmente e deve ser relacionado para a partida. No entanto, provavelmente ficará apenas como opção no banco de reservas.