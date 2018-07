Marcelo Grohe e Bolaños são confirmados e reforçam Grêmio no domingo

Não passou de um susto. Depois de sentirem dores musculares no treino de quinta-feira, o goleiro Marcelo Grohe e o atacante Miller Bolaños foram relacionados e vão reforçar o Grêmio contra o Flamengo, neste domingo, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro.

No treino desta sexta-feira, realizado no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, Marcelo Grohe participou normalmente da atividade. Já o equatoriano até foi poupado, mas está confirmado para domingo, segundo informou o clube gaúcho.

Pedro Rocha, por sua vez, sofreu uma pancada na altura do joelho direito na parte final do trabalho. Ainda assim, não preocupa e também deve atuar no domingo. Os únicos desfalques são o lateral-direito Edilson e o volante Jailson, suspensos.

Seguindo a preparação para o duelo com o Flamengo, o técnico Roger orientou um trabalho em campo reduzido, buscando melhorar a marcação da saída de bola e a rápida troca de passes ofensiva. Por fim, após um cruzamento ou uma assistência pelo centro, os atacantes ensaiavam a finalização.

Confira a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Flamengo:

Goleiros - Bruno Grassi, Léo e Marcelo Grohe.

Zagueiros - Fred, Geromel, Kannemann, Rafael Thyere e Wallace Reis.

Laterais - Iago, Marcelo Oliveira e Wallace Oliveira.

Meio-campistas - Douglas, Kaio, Lincoln, Maicon e Ramiro.

Atacantes - Everton, Guilherme, Henrique Almeida, Miller Bolaños, Pedro Rocha e Tilica.