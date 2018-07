Marcelo Grohe e Maicon fazem tratamento e são dúvida no Grêmio

De acordo com a assessoria de imprensa do Grêmio, Grohe sentiu dores no pé esquerdo durante o Gre-Nal de domingo. Já Maicon ainda se recupera de lesão no tornozelo esquerdo e não atua há um mês. Até agora o volante não voltou a trabalhar com bola junto com os demais companheiros e tem poucos dias para se mostrar à disposição do técnico Roger Machado.

Nesta terça-feira, na reapresentação do elenco após o Gre-Nal, os titulares ficaram na academia e só os reservas foram a campo. Divididos em dois times, os atletas tinham o objetivo de trocar passes rapidamente e concluir à gol somente em chutes usando a força, com o peito do pé.

Com 62 pontos, o Grêmio precisa vencer o Atlético-MG para seguir sonhando em ser vice-campeão, o que geraria uma renda extra de R$ 2 milhões ao clube. O time mineiro tem 66 pontos e joga por um empate para ficar em segundo.