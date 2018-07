Marcelo Grohe e Pedro Rocha reforçam o Grêmio contra a Ponte Preta

O técnico Renato Gaúcho confirmou neste sábado a volta do goleiro Marcelo Grohe e do atacante Pedro Rocha para o duelo do Grêmio contra a Ponte Preta no domingo, às 16 horas, na Arena Grêmio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Grohe volta após se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo, enquanto o atacante tinha um desconforto na coxa direita. Quem também voltou a ser relacionado foi o atacante Bolaños, que ficou fora da derrota contra o Flamengo por 1 a 0 por problemas particulares.

A única baixa em relação à última partida é o zagueiro Kannemann, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. Rafael Thyere será o substituto e formará dupla de zaga com Geromel.

O Grêmio é o atual vice-líder do Brasileirão, com 25 pontos. A provável escalação da equipe para o duelo contra a Ponte Preta terá: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Rafael Thyere e Bruno Cortez; Michel, Arthur e Ramiro; Pedro Rocha, Lucas Barrios e Luan.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Léo e Marcelo Grohe.

Laterais: Bruno Cortez, Edílson, Léo Gomes e Marcelo Oliveira.

Zagueiros: Bressan, Bruno Rodrigo, Pedro Geromel e Rafael Thyere.

Meio-campistas: Arthur, Jaílson, Kaio, Machado, Michel, Ramiro e Lincoln

Atacantes: Everton, Fernandinho, Luan, Lucas Barrios, Bolaños e Pedro Rocha.