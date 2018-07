Marcelo Grohe encerra mistério e confirma presença em Gre-Nal

Grande dúvida no Grêmio para o Gre-Nal de domingo, o goleiro Marcelo Grohe encerrou o mistério nesta quinta-feira. Ele garantiu estar recuperado de lesão e se disse pronto para o confronto com o Internacional, na Arena do Grêmio, pela 17ª rodada do Brasileirão.

"Estou me sentindo muito bem. Trabalhei hoje normalmente, muito confiante e já sem dor, o que é mais importante", disse o goleiro, recuperado de uma lesão muscular no peito. Ele estava se tratando há uma semana.

A presença de Grohe é a única garantida no time do Grêmio. O técnico Roger Machado fez mistério nesta quinta ao fechar os portões. "Faz parte do jogo e da semana Gre-Nal. A gente sabe que é um jogo importante e trabalhamos em prol da nossa equipe e também escondendo um pouco daquilo que o professor Roger está preparando", disse o goleiro.

A torcida só pôde ficar sabendo do retorno do zagueiro Bressan, que estava no Flamengo por empréstimo. Nesta quinta, ele treinou normalmente com o restante do grupo gremista.

Para o clássico, Roger Machado deverá ter ainda os retornos do lateral-esquerdo Marcelo Oliveira e do meia Giuliano. Eles estão treinando com bola desde o início da semana e devem estar em condições de jogar o Gre-Nal.