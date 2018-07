Marcelo Grohe espera agarrar a chance no gol do Grêmio

PORTO ALEGRE - Com a saída do veterano Dida, que já tem 40 anos e foi para o rival Inter, Marcelo Grohe começa a temporada como goleiro titular do Grêmio. Revelado nas categorias de base do clube gaúcho, ele espera aproveitar a chance e mostra confiança para se firmar na posição.

"Goleiro só joga um. Quando tem a perspectiva de jogar, o atleta fica feliz. Quando fui reserva, procurei trabalhar da mesma forma, mas, jogando, a motivação aumenta. Espero fazer um grande trabalho junto aos meus companheiros", afirmou Marcelo Grohe.

Atualmente com 27 anos, ele já teve outras chances como titular, principalmente no segundo semestre de 2012, quando Victor foi para o Atlético-MG. No ano passado, porém, voltou para a reserva com a chegada do experiente Dida. Agora, Marcelo Grohe terá nova oportunidade.

"A tradição do Grêmio em formar grandes goleiros vem do trabalho desenvolvido na base, que tem excelentes profissionais. O Marcelo é parte disso, tem treinado forte e temos certeza de que, pela sua qualidade e determinação, vai fazer um grande ano no gol do Grêmio", comentou o preparador de goleiros do clube gaúcho, Rogério Godoy, que conta também com Busato, Tiago e Follamnn como opções para o gol.