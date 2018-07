Marcelo Grohe exalta fase no Grêmio e celebra ponto no Recife

RECIFE - O Grêmio foi eliminado na Libertadores e perdeu a final do Campeonato Gaúcho para o rival Internacional, mas foi em 2014 que o goleiro Marcelo Grohe finalmente caiu nas graças da torcida. Titular, ele vem tendo seguidas boas atuações, inclusive a da última partida, na última quarta, quando o time gaúcho ficou no empate por 0 a 0 diante do Sport na Ilha do Retiro, no Recife.

"Tem sido um ano bom para mim, mas o mais importante, como sempre falo, é o coletivo. Infelizmente não conseguimos um bom resultado hoje (quarta-feira), mas levar um ponto aqui da Ilha não é de todo mal. Sabemos que aqui é muito difícil de jogar, o campo é muito pesado, então agora é pensar no jogo contra o Palmeiras para fechar bem esses nove jogos", disse, já projetando o duelo de domingo, no Alfredo Jaconi.

Marcelo Grohe insistiu em exaltar o empate fora de casa, principalmente pela dificuldade de atuar na Ilha do Retiro. "A gente sempre joga para ganhar, os três pontos sempre são muito bem-vindos, mas levar um ponto fora de casa não é de todo mau. Aqui muitas equipes vão perder pontos. Então, está de parabéns a equipe por toda a entrega."

Companheiro do goleiro, o volante Edinho entoou o discurso e concordou que o Grêmio tem que se sentir satisfeito com o ponto fora de casa. "A gente sabe que se conseguirmos pontuar fora de casa temos tudo para brigar pelo título", comentou.