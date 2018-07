Marcelo Grohe sofre lesão muscular e desfalca o Grêmio contra o Fluminense

Marcelo Grohe não será a única baixa do Grêmio para o duelo com o Fluminense, pois o time também perdeu o meia Giuliano, por contusão. E nesta sexta-feira, após o último treinamento antes da viagem ao Rio, Roger confirmou as entradas do goleiro Tiago e do meia William Schuster no time.

Além de Giuliano e Marcelo Grohe, o Grêmio segue sem poder contar com Marcelo Oliveira, Yuri Mamute, Gabriel e Ramiro, todos eles contundidos. Assim, o time gaúcho deve entrar em campo com a seguinte formação: Tiago; Galhardo, Pedro Geromel, Erazo e Marcelo Hermes; Walace, Maicon, William Schuster e Douglas; Luan e Pedro Rocha.

Nesta manhã, apenas a primeira parte do treinamento, com circuito de exercícios físicos e um trabalho recreativo foi liberado pela imprensa por Roger, que está suspenso e não poderá ficar no banco de reservas do Maracanã - sua vaga será ocupada pelo auxiliar James Freitas.

O duelo deste sábado envolverá dois times que aspiram a entrar no G4 do Brasileirão. Ambos somam 27 pontos, com o Grêmio em sexto lugar e o Fluminense na sétima colocação.

Confira a lista de relacionados do Grêmio para o duelo com o Fluminense:

Goleiros: Bruno Grassi e Tiago

Laterais: Galhardo, Junior, Marcelo Hermes e Lucas Ramon

Zagueiros: Erazo, Pedro Geromel e Rafael Thyere

Volantes: Edinho, Maicon e Walace

Meias: Douglas, Maxi Rodríguez e WIlliam Schuster

Atacantes: Braian Rodríguez, Everton, Fernandinhon, Luan, Pedro Rocha e Vitinho