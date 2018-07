Marcelo Grohe treina e deve jogar pelo Grêmio na quinta

PORTO ALEGRE - O goleiro Marcelo Grohe deve participar normalmente da estreia do Grêmio na Copa Libertadores. Nesta terça-feira, ele acabou com a preocupação sobre a sua presença na partida contra o uruguaio Nacional, quinta-feira, em Montevidéu, ao participar do treinamento da equipe na Arena Grêmio.

Marcelo Grohe preocupava o departamento médico do Grêmio em razão de uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida no último domingo, durante o clássico com o Internacional, válido pelo Campeonato Gaúcho, e que terminou empatado por 1 a 1. Mas como treinou normalmente nesta terça-feira, o goleiro vai entrar em campo em Montevidéu. Caso ele fosse vetado, seria substituído por Busatto.

Na atividade desta terça-feira, todos os titulares no clássico do fim de semana treinaram na Arena Grêmio, exceto meia Zé Roberto, poupado pela comissão técnica. Assim, o veterano foi substituído por Paulinho, mas deverá participar normalmente do jogo com o Nacional.

O Grêmio, portanto, deve entrar em campo diante do Nacional com a mesma escalação do Gre-Nal do último domingo, quando o time jogou com: Marcelo Grohe; Pará, Werley, Rhodolfo e Wendell; Edinho, Ramiro, Riveros e Zé Roberto; Luan e Barcos.