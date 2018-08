Marcelo Grohe treina e deve retornar ao Grêmio nas oitavas da Libertadores

O elenco do Grêmio se reapresentou nesta quinta-feira após o empate com o Cruzeiro por 1 a 1, quarta-feira, em Porto Alegre pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade nos trabalhos no gramado foi a presença do goleiro Marcelo Grohe, que desfalcou a equipe nos dois últimos jogos por causa de um problema muscular.

O jogador está em fase final de recuperação e correu em volta do campo. A tendência é que siga de fora do jogo contra o Atlético-PR no sábado, às 19h, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão. A expectativa é que esteja em condições de reforçar a equipe na terça-feira, no duelo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Estudiantes, na Arena Grêmio - os argentinos venceram o jogo de ida por 2 a 1.

Outro também que correu em volta do gramado nesta quinta foi o volante Matheus Henrique, que se recupera de lesão no joelho esquerdo sofrida em 12 de agosto, na goleada por 4 a 0 sobre o Vitória. O jogador, no entanto, ainda não tem data para voltar à equipe tricolor

Renato Gaúcho deve poupar os titulares no sábado e mandar um time para Curitiba apenas com reservas. A tendência é que os principais atletas permaneçam em Porto Alegre e sigam os preparativos de olho na Libertadores.

O Grêmio ocupa a quarta colocação no Campeonato Brasileiro com 37 pontos, a cinco de distância do líder São Paulo. O provável time que entrará em campo no sábado terá: Paulo Victor; Leonardo, Paulo Miranda, Bressan e Marcelo Oliveira; Cícero, Thaciano, Marinho, Douglas e Alisson; Jael.