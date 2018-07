Marcelo indica que não mudará Cruzeiro após queda na Libertadores Após a queda na Copa Libertadores, Marcelo Oliveira indicou nesta sexta-feira que não pretende fazer mudanças no time do Cruzeiro para o jogo contra o Figueirense, domingo, em Florianópolis. Tentando fazer mistério, o treinador só confirmou uma alteração na equipe para esta rodada do Brasileirão.