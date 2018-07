Marcelo lamenta empate, mas aprova luta do Cruzeiro

"Estou naturalmente lamentando, porque esperávamos uma liderança mais folgada. Mas estou satisfeito com a entrega dos jogadores. Essa vai ser a nossa marca. Um time que não desiste nunca, acredita sempre, busca o resultado. É assim que o Cruzeiro vai ser e o aspecto técnico é uma coisa que vai naturalmente acontecer no decorrer dos jogos", disse.

Para Marcelo, só um gol do Cruzeiro acabaria com a retranca do Guarani. "Esse é o tipo de jogo que você precisa fazer o primeiro gol para quebrar a proposta do adversário, quebrar o ânimo do adversário, mas é elogiável a condição física do Guarani, que suportou o jogo todo e ainda fez alguns contra-ataques no final", afirmou.

O técnico também lembrou que o Cruzeiro está em início de temporada, o que torna natural as oscilações. "A gente está com o time em formação, com três jogos oficiais, e naturalmente as jogadas vão sair na medida em que vai se repetindo, que vai ganhando ritmo melhor e vai se entrosando", comentou.

Com o empate, o Cruzeiro permanece na liderança do Campeonato Mineiro, com sete pontos, apenas um a mais do que o rival Atlético. A equipe volta a entrar em campo no dia 2 de março, quando receberá o Tombense no Mineirão.