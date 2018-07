Marcelo lamenta escalar jogadores cansados no Cruzeiro

Marcelo Oliveira reconheceu que deveria ter poupado alguns jogadores, como Everton Ribeiro, na partida do Cruzeiro contra o Sport, na noite deste sábado, em Recife. Para o treinador, a sequência de jogos no Brasileirão contribuiu para o fraco rendimento do líder do campeonato na Arena Pernambuco.

"Nossa equipe fez muitos jogos num período curto, mas alguns jogadores são essenciais, como o Everton Ribeiro e o Marcelo Moreno, que até havia uma recomendação de poupá-los, porém. Eu achei que era importante a presença deles em campo", afirmou, após o empate sem gols.

Referência no meio-campo e no ataque cruzeirense, Ribeiro confirmou que a avaliação era de que deveria ser poupado neste fim de semana. Mas aceitou ir a campo por se sentir em boas condições de jogo. "Eu até poderia não ter ido para o jogo, mas eu e toda comissão entramos no acordo e vimos que dava para eu jogar e dei o meu melhor na partida", afirmou.

"Infelizmente não conseguimos conquistar uma vitória, mas tentamos ao máximo. Agora é descansar bastante, pois estamos tendo uma sequência grande de jogos, e, na quarta-feira, já teremos outro compromisso e esperamos fazer um bom jogo contra o ABC, pela Copa do Brasil", declarou o meia-atacante.

Ao todo, o Cruzeiro disputou sete jogos nos últimos 20 dias. A sequência será ampliada nesta semana com o confronto com o ABC, na quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Depois, o time mineiro voltará a jogar em casa, no Mineirão, contra o Internacional, adversário direto na briga pelo título, no sábado.

"Seria excelente se conseguíssemos duas vitórias nesses dois jogos longe de Belo Horizonte, mas infelizmente não foi possível. Mas conquistamos 66% desses pontos disputados fora de casa, que é um número bom e agora teremos um jogo contra o Internacional num confronto direto", projetou Marcelo Oliveira.

Apesar do tropeço fora de casa, o Cruzeiro segue com boa folga na liderança da tabela. Tem 53 pontos, contra 44 do vice-líder Inter, que enfrentará o Coritiba neste domingo. E 43 do São Paulo, derrotado pelo Fluminense na noite de sábado, no Morumbi.