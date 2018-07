Marcelo libera Leandro: 'Pode ser bom para ele e para o Palmeiras'

O atacante Leandro está próximo de trocar o Palmeiras pelo Santos. O jogador não tem recebido muitas chances na equipe do técnico Marcelo Oliveira e a direção alviverde já o liberou para conversar com o rival da Vila Belmiro. Para o treinador palmeirense, a possível saída do jogador pode ser benéfica para todos os lados da negociação.

"Existe um interesse de um clube e a diretoria precisa avaliar se é mais interessante, porque ele vem de contusão e é uma posição que temos várias opções. De repente, pode ser bom para ele e para o Palmeiras", disse o treinador, lembrando que, além de Leandro, tem outras nove opções para o ataque.

Marcelo Oliveira chegou a falar recentemente que pretendia recuperar Leandro, que tem sido muito criticado pela torcida do Palmeiras. "Escalei ele no jogo do ASA, que era importante. Abri mão do Gabriel Jesus naquele jogo. A parte técnica não descarta o Leandro, pelo contrário", confirmou o treinador.

Leandro não foi para o gramado nesta sexta-feira e não deve ser relacionado para o jogo contra o Vasco, domingo, em São Januário. Outro que deve aparecer, em breve, no time é o atacante Mouche, recuperado de cirurgia no joelho direito.

"Estou animado com a volta dele. Ele está entusiasmado. Tem recursos técnicos interessantes, mas ainda estão um pouco abaixo. Vamos fazer alguns coletivos e jogos-treinos para que esses jogadores possam estar em condições de jogo", explicou Marcelo Oliveira.