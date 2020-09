Marcelo Lomba admite oscilação do Inter e pede retomada do 1º lugar no Brasileiro

Marcelo Lomba admitiu a oscilação do Internacional após frequentar oito rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho vem de três tropeços consecutivos na competição e foi derrotado pelo Grêmio, no meio da semana, na Libertadores, resultado que abalou a confiança de um grupo que vinha sendo uma das sensações do torneio nacional.

"Temos que levantar a cabeça e esquecer o tropeço anterior (perdeu para o rival Grêmio por 1 a 0). Tivemos uma oscilação, mas temos jogadores experientes para dar a volta por cima desta situação e precisamos levantar a cabeça para seguir em frente. Com um pouco mais de confiança, nós podemos voltar à liderança do Brasileiro e buscar a classificação na Libertadores. Estou feliz por poder ajudar nos momentos em que o time precisa", falou o goleiro, que fez defesas importantes para evitar a derrota diante do São Paulo.

Marcelo Lomba citou a importância do time dar a volta por cima já no próximo compromisso do clube, pela Copa Libertadores da América. O time gaúcho enfrenta o América de Cali nesta terça-feira, podendo se classificar em caso de vitória. Atualmente está na liderança do Grupo E, com os mesmos sete pontos do Grêmio.

Já o artilheiro do Brasileirão, Thiago Galhardo, com nove gols, deixou o campo de maca sentindo dores na perna esquerda. Mas, valente, acha que não é nada grave. Mais uma vez ele balançou as redes e na comemoração fez uma homenagem ao "Dia do Surdo e Mudo".

"Fizemos um bom jogo, num duelo parelho e bem disputado. Fiz o gol e depois sofremos o empate em uma falha coletiva, em um lance de bola parada. No primeiro tempo nós controlamos bem o jogo, tanto que eles não criaram chances de perigo", completou.

Há três jogos sem vitória, o Internacional dorme na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos.