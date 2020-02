Marcelo Lomba afirma que Tolima será um adversário muito duro no Beira-Rio

O Internacional vai decidir nesta quarta-feira, em Porto Alegre, a sua vida na Copa Libertadores diante do Tolima, da Colômbia. Depois de empatar por 0 a 0 como visitante, no primeiro jogo da terceira fase classificatória, o time colorado terá a torcida a seu lado na disputa por um lugar na fase de grupos, mas Marcelo Lomba faz o alerta: é melhor os torcedores se prepararem para uma noite tensa no Beira-Rio.

Segundo o goleiro, o jogo tem tudo para ser bastante complicado, já que na partida de ida o Tolima mostrou que se defende bem. E o Inter precisará de gols, pois um novo empate por 0 a 0 levará a disputa para os pênaltis e qualquer igualdade com gols classificará os colombianos.

"Nós vamos decidir em casa, mas usarei as mesmas palavras que disse lá. Foi muito duro", falou Lomba. "O Tolima nos impôs muitas dificuldades, então precisamos ter atenção aqui também. São 90 minutos que decidem a entrada em um torneio muito importante, e não é por estarmos em casa que as coisas virão facilmente."

Na etapa anterior do campeonato, o Inter ficou em uma situação idêntica à atual: empatou por 0 a 0 com a Universidad de Chile fora de casa e decidiu a classificação no Beira-Rio, com vitória por 2 a 0.

Marcelo Lomba espera que nesta quarta o Inter tenha uma atuação semelhante à do jogo na Colômbia, mas com mais força ofensiva, uma vez que o time comandado pelo argentino Eduardo Coudet atacou pouco o Tolima. O goleiro, porém, pede atenção à sua defesa para que a equipe colorada não tenha problemas no Beira-Rio.

"Mesmo fora de casa, o Inter teve posse de bola. O time conseguiu não nos 90 minutos, mas em grande parte ter o controle", comentou o goleiro. "Eles impuseram velocidade, contra-ataques rápidos, chutes de média distância. Eles são fortes fisicamente e têm um estilo de jogo de velocidade, com os pontas bem abertos. Não queremos tomar gol."

Caso elimine o Tolima, o Inter entrará no Grupo E da Libertadores e terá como um de seus adversários o arquirrival Grêmio. Os outros clubes da chave são Universidad Católica, do Chile, e América de Cali, da Colômbia.