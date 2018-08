Marcelo Lomba diz que força defensiva é o segredo pelo bom momento do Inter

O elenco do Internacional se reapresentou nesta quarta-feira após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, fora de casa, na segunda, no duelo que fechou a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Titular da meta do time colorado após a lesão de Danilo Fernandes, Marcelo Lomba destacou a força do setor defensivo da equipe.

"É notório que estamos conseguindo formar uma solidez defensiva para o time. O número de gols sofridos é baixo e a gente tem passado segurança. Temos conseguido controlar o adversário nos jogos fora de casa, isso é importante, e dá segurança para a parte ofensiva. É claro que se você não sofre gols, está mais perto da vitória. É um trabalho tático que vem sido desenvolvido desde o começo do ano", observou o goleiro.

O Internacional vem de duas vitórias consecutivas no Brasileirão e ocupa atualmente o terceiro lugar na tabela, com 32 pontos, três a menos do que o líder São Paulo. O goleiro atribuiu o bom momento a três fatores: a estrutura oferecida pelo clube, o empenho dos jogadores e o trabalho do treinador Odair Hellmann.

"O clube tem investido muito em estrutura, nos proporcionado academia, descanso e toda logística. Também tem a nossa parte, a dos jogadores. Vejo todos empenhados e imbuídos, estão vendo que temos chance de fazer um grande ano, podemos deixar o Inter entre os melhores do Brasil. Também tem o Odair, que assumiu a responsabilidade este ano, e tem sido impecável na parte tática. Tem nos passado essa segurança. Esse tripé de fatores é importante."

Outro fator positivo destacado pelo goleiro foi a união dos jogadores. "No futebol de hoje, a substituição é muito importante. O D'Alessandro e o Rossi tem entrado durante os jogos, e não tem vaidade. Acho que a humildade tem sido nossa principal característica", finalizou.

O Internacional volta a campo contra o Fluminense na próxima segunda-feira, às 20h, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, os jogadores que começaram em campo contra o Atlético fizeram apenas trabalho na academia. Os reservas, com D'Alessandro, Lucca e Rossi, foram a campo.