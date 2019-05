Marcelo Lomba elogia atuação do Internacional e ponto conquistado em Santos

Marcelo Lomba saiu de campo satisfeito com empate sem gols contra o Santos no estádio da Vila Belmiro, em Santos. Vindo de duas vitórias consecutivas, o Internacional ainda não tinha somado ponto algum como visitante e, por isso, o goleiro fez questão de elogiar a atuação da equipe. Com o resultado. o elenco do técnico Odair Hellmann segue brigando por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro ao final desta sexta rodada.

"Dá pra comemorar esse ponto. A gente fez um excelente jogo e acho que se tivesse que ter um vitorioso hoje (domingo) teria que ser o Inter, criamos mais chances. Mas vir aqui é sempre difícil, o Santos também propõe o jogo", comentou Marcelo Lomba. O Internacional teve um gol de Guilherme Parede anulado no primeiro tempo, mas controlou boa parte da partida.

"Em termos de atuação essa foi uma das nossas melhores atuações fora de casa. Agora é pensar no jogo contra o Paysandu lá em Belém pela Copa do Brasil, vamos descansar porque é uma viagem mais longa e é um jogo muito importante", completou o goleiro. Nesta quarta-feira, às 19h15, o clube enfrenta o time paraense, no estádio Mangueirão, pela rodada de volta das oitavas de final da competição de mata-mata.

Como venceu o primeiro jogo por 3 a 1 em Porto Alegre, o Internacional pode até perder por um gol de diferença em Belém que ainda assim volta com a classificação. No Brasileirão, o time joga apenas no próximo domingo, às 19 horas, em casa, contra o Avaí, no estádio Beira-Rio.