Marcelo Lomba passa bem após susto e deve voltar aos treinos na Ponte nesta terça

Marcelo Lomba se contundiu numa dividida com Guerrero no segundo tempo da partida. Ele recebeu uma joelhada na cabeça. Perdeu a consciência momentânea e precisou deixar o gramado, após tentar voltar duas vezes. Foi levado a um hospital e liberado após exames médicos. Um susto para o camisa 1, um dos destaques do time no campeonato.

Nesta segunda-feira o jogador ficou com a família no Rio de Janeiro e deverá se reapresentar normalmente com o elenco nesta terça.

Para a próxima partida, contra o Avaí, sábado, em Florianópolis, o técnico Felipe Moreira não contará com os atacantes Borges e Biro Biro, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Com 51 pontos, a Ponte Preta ocupa a nona posição. Não sonha mais com a Copa Libertadores, mas quer somar o máximo de jogos nos últimos dois jogos.