Marcelo Lomba revela dicas de D'Alessandro para o duelo de quarta contra o River

O goleiro Marcelo Lomba revelou, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, que o meia D'Alessandro está dando dicas do time do River Plate para o duelo do Inter nesta quarta, às 19h15, no Beira-Rio, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

"Ele está dando algumas informações. Vai ser um jogo importante para o D'Alessandro, que fez história com as duas camisas. Mas nossa comissão técnica também tem muitas informações", disse o goleiro, que passa por grande fase.

Lomba acredita que o duelo com o River vai ser um dos melhores jogos do ano. "Vai ser um grande confronto de duas equipes que possuem história nesta competição", afirmou o goleiro, que teve grande atuação na vitória, por 2 a 1, sobre o Caxias, domingo, pela primeira semifinal do Campeonato Gaúcho.

D'Alessandro treinou normalmente nesta segunda-feira à tarde, no CT do Parque Gigante, e poderá retornar ao time justamente diante do River, equipe na qual iniciou a sua carreira. O meia sofreu uma contusão na coxa esquerda na vitória por 2 a 0 sobre o Novo Hamburgo, no dia 20 de março, na última rodada da primeira fase do Gauchão.

O técnico Odair Hellmann deve definir a equipe no treino desta terça-feira. Uma provável formação do Inter para o confronto é a seguinte: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, D’Alessandro e Nico López; Rafael Sóbis.

O Inter lidera o Grupo A da Libertadores, com seis pontos. O River soma dois, enquanto Palestino e Alianza Lima têm um cada.