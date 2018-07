Marcelo Martelotte mantém a escalação no Santos

Embalado por três vitórias seguidas, que o deixaram em quarto lugar, o Santos se prepara para mais um desafio no domingo, quando faz o clássico com o São Paulo, no Morumbi, pela 30ª rodada do Brasileirão. E, como em time que está ganhando não se mexe, o técnico interino Marcelo Martelotte resolveu manter a escalação santista.

Assim, a única alteração será por problemas médicos. Como o lateral-esquerdo Léo sofreu uma lesão muscular na região cervical, Alex Sandro ocupa a posição. No restante, o Santos terá o mesmo time que embalou a série de vitórias contra Fluminense, Atlético-PR e Internacional.

"Na verdade, esse tem sido o time ideal. Tenho conseguido repetir esta formação e é isso que todo técnico almeja. Para ganhar ritmo e conjunto, isso é o ideal. Nossa postura em campo tem sido padronizada nos últimos cinco jogos, o que é muito importante", disse Martelotte.

Diante disso, o time titular do Santos para enfrentar o São Paulo terá a seguinte formação: Rafael; Pará, Edu Dracena, Durval e Alex Sandro; Roberto Brum, Arouca, Danilo e Alan Patrick; Neymar e Zé Eduardo. E Martelotte promete atacar o adversário no Morumbi.

"A velocidade vai ser a principal característica deste clássico. Eles têm jogadores rápidos, que terão que ser bem marcados. Mas nosso time também possui muita qualidade na frente e tem a característica de tomar a iniciativa. Dificilmente vamos ver a equipe do Santos retraída, esperando para sair no contra-ataque", explicou o treinador.