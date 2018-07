Marcelo Mattos destaca clima 'leve' no invicto Vasco Com 30 jogos sem derrota, o Vasco vive um momento de lua de mel. Ganhou o Campeonato Carioca, lidera a Série B do Brasileirão com 100% de aproveitamento e, ainda que tenha sofrido contra o CRB, avançou à terceira rodada na Copa do Brasil. Não há muito do que se reclamar em São Januário e a entrevista coletiva de Marcelo Mattos nesta quinta-feira foi uma prova disso.