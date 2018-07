Marcelo Mattos deve voltar ao Botafogo em clássico

A liberação de Marcelo Mattos empolga o treinador, que também terá o retorno do volante Leandro Guerreiro, que cumpriu suspensão automática contra o Palmeiras. "Vamos ter a volta do Leandro Guerreiro e acho que do Marcelo Mattos. Já ganharemos mais corpo. Ele disse que estava um pouco inseguro para o jogo contra o Palmeiras, mas agora temos uma semana para tentar recuperá-lo", afirmou Joel.

Marcelo Mattos não escondeu a motivação por reforçar o Botafogo na reta final do Brasileirão. "A cada dia tenho uma surpresa. Estava de cabeça baixa por não poder enfrentar o Palmeiras, mas me animei com treinar com o grupo. Acredito que contra o Fluminense já possa jogar", disse.

O volante lembrou que deve conseguir voltar ao Botafogo antes do imaginado pelo departamento médico do clube. "A previsão inicial era de seis a oito semanas. Com cinco, já vou poder jogar. Estou feliz por antecipar esse retorno, queria apenas conseguir antecipar mais", comemorou.