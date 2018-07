Marcelo Mattos deve voltar ao Botafogo no clássico contra o Flu

Dedicado à luta contra o rebaixamento do Botafogo, o técnico Vagner Mancini vê seus esforços minados por desfalques. O time perdeu mais um titular, o volante Aírton, punido pelo STJD. Ele se junta a Wallyson, Rodrigo Souto e Rogério, vetados por contusão, e Junior César, suspenso. Diante desse panorama, durante o treinamento desta quinta-feira, o comandante esboçou o time que deve enfrentar o Fluminense com várias novidades.

Entre elas, está o retorno do volante Marcelo Mattos ao time. Por causa de uma contusão no púbis, o jogador só atuou uma vez no Brasileiro deste ano e volta após longo período recuperação.

Sem Junior Cesar, o volante Sidney foi improvisado na lateral esquerda. O jovem Gegê, promessa do clube, foi outro que trabalhou entre os titulares. No entanto, é possível que dê lugar ao meia Carlos Alberto, que foi poupado da atividade, mas é esperado na partida de sábado.

O time titular completo escalado por Mancini foi: Jefferson, Régis, Dankler, André Bahia e Sidney; Marcelo Mattos, Gabriel, Andreazzi e Gegê, Jobson e Murilo.