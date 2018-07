Marcelo Mattos é operado e só retorna em 2011

O Botafogo ganhou outro problema para a reta final do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o volante Marcelo Mattos sofreu uma crise de apendicite e precisou ser imediatamente operado após o treino. Assim, ele está fora do Campeonato Brasileiro e só retorna em 2011.

Veja também:

BRASILEIRÃO - Classificação | Resultados

SIMULADOR DO BRASILEIRÃO

A cirurgia foi realizada em uma clínica na zona sul do Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira. Um dos principais destaques do Botafogo no Brasileirão, Marcelo Mattos passará cerca de 30 dias em recuperação.

"Marcelo Mattos amanheceu com dor abdominal e procurou o departamento médico. Foi examinado e houve suspeita de apendicite, confirmada depois no hospital. Então, teve de ser operado. A previsão de retorno aos treinos é de 30 dias", explicou o chefe do departamento médico do clube, Luiz Fernando Medeiros.

O Botafogo tem outros três jogadores com sérios problemas: o zagueiro Fábio Ferreira, o meia Maicosuel e o atacante Herrera. Apenas o argentino possui chance mínima de retornar ainda neste ano, na última partida do Brasileirão.