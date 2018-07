Marcelo Mattos espera encerrar a carreira no Botafogo A pouco mais de um ano e meio no Botafogo, o volante Marcelo Mattos já está totalmente ambientado. Conhecido por sua determinação em campo, o jogador é um dos líderes da atual equipe. Até por isso, assinou no ano passado um contrato até 2016 e já revelou que tem o desejo de encerrar a carreira no clube.