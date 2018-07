Marcelo Mattos exalta apoio da torcida do Botafogo O último treino do Botafogo antes do clássico diante do Vasco foi marcado pelo apoio da torcida. Mais de 200 pessoas acompanharam a atividade no CT João Saldanha, neste sábado, e estimularam a equipe para a partida deste domingo, no Engenhão, pela 34ª rodada do Brasileirão. O movimento agradou os jogadores, que exaltaram a postura dos torcedores botafoguenses.