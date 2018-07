Marcelo Mattos exalta trabalho de Oswaldo no Botafogo O volante Marcelo Mattos declarou nesta terça-feira que Oswaldo de Oliveira já conquistou a confiança do elenco do Botafogo. O jogador avaliou que o técnico, que possui um currículo vitorioso, dá mais confiança ao grupo e tem realizado um trabalho de alto nível nesta pré-temporada.