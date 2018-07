Marcelo Mattos pede Botafogo 'tranquilo' em decisões Finalista da Taça Rio, o Botafogo terá uma semana com dois jogos de caráter considerado decisivo. Primeiro o time enfrentará o CRB, quinta-feira, às 19h30, em Maceió, tentando eliminar o confronto de volta da segunda fase da Copa do Brasil. Já no domingo a equipe pegará o Fluminense na final da Taça Rio, no clássico em que terá a chance de se sagrar campeão carioca por antecipação, pois o clube faturou a Taça Guanabara, o primeiro turno do torneio estadual.