Marcelo Mattos reitera desejo de ficar no Botafogo Com contrato de empréstimo junto ao Panathinaikos encerrando no fim de junho, o volante Marcelo Mattos ainda não sabe se poderá disputar o restante do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. O próprio jogador já admitiu as dificuldades em permanecer por conta dos valores pedidos pelo clube grego, mas afirmou nesta quarta-feira que pretende ficar no Rio de Janeiro.