Marcelo Mattos treina e pode voltar ao Botafogo O técnico Joel Santana, ao que tudo indica, terá um importante reforço para o clássico de domingo contra o Fluminense, no Engenhão. O volante Marcelo Mattos participou sem restrições do treinamento desta quinta-feira e praticamente confirmou seu retorno à equipe. A ausência de Mattos foi muito sentida pelo time, que está há oito rodadas sem vencer, justamente o período em que Mattos ficou afastado do time por uma torção no joelho esquerdo.