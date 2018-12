Marcelo Medeiros comemora votação e garante Odair Hellmann no Inter

Reeleito presidente do Internacional, Marcelo Medeiros comemorou neste sábado a votação esmagadora que obteve e garantiu a permanência do técnico Odair Hellmann no comando da equipe para a próxima temporada. O candidato da Chapa 1 somou 92,95% dos votos para seguir no comando do clube pelo próximo biênio.

"O Odair será o nosso treinador", confirmou Medeiros, ao reiterar o que já vinha dizendo antes da eleição. O técnico já tinha um acordo já assinado com a diretoria do presidente Marcelo Medeiros para 2019. A oficialização da sua permanência à frente da equipe deve acontecer nos próximos dias.

Medeiros celebrou o considerável volume de votos obtido neste sábado. "Foi uma porcentagem importante, um sinal de reconhecimento do trabalho que fizemos. Vamos dar continuidade a esta trabalho", declarou o presidente, logo após sair o resultado oficial da eleição.

"Este resultado aumentou a responsabilidade. Pelo trabalho, pela campanha, pela expectativa e pelo cenário que estamos, a cobrança vai aumentar. Mas a gente está preparado para os desafios que o clube tem. O clube voltou ao seu tamanho, ao cenário com que está acostumado a conviver", disse o presidente, referindo-se ao crescimento do time neste ano, após disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2017.

"O respaldo significativo, se aproximando da última eleição, mas naquele último pleito tinha muito voto de protesto. É voto de ampla e total confiança. Me sinto honrado e orgulhoso. Vou procurar representar cada um desses votos com trabalho e dedicação", afirmou o dirigente.