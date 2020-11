Marcelo Melo e Lukasz Kubot estreiam com derrota no ATP World Finais, em Londres

Marcelo Melo e Lukasz Kubot até lutaram, mas não conseguiram evitar a derrota na estreia do ATP World Finals, em Londres. O evento que encerra a temporada do tênis, com as oito melhores duplas da temporada, começou neste domingo.

Brasileiro e polonês foram superados no super tie-break diante do americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury, campeões do Australian Open e segundos colocados no ranking mundial.

Leia Também Na estreia do ATP Finals, Thiem derrota Tsitsipas em reedição da final de 2019

Ex-melhor do mundo, Melo disputa o ATP Finals pela oitava vez seguida. O brasileiro chegou confiante em bom resultado, porém os rivais foram melhores no set decisivo. Depois de sair perdendo por 7/5, a dupla do brasileiro igualou o jogo com 6/3.

No super tie-break, contudo, não conseguiram repetir a boa apresentação no set anterior e acabaram batidos por 10/5.

Melo e Kubot buscarão a recuperação no torneio na terça-feira, diante dos alemães Andreas Mies e Kevin Krawietz, também derrotados na estreia.

Os campeões de Roland Garros caíram para o holandês Wesley Koolhof e o croata Nikola Mektic, de virada, por 6/7 (3), 7/6 (4) e 10/7.